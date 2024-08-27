Троє воїнів з Полтавщини повернулись додому під час останнього обміну військовополоненими між Україною та РФ, який відбувся 24 серпня 2024 року, у День Незалежності України. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Серед звільнених воїнів:

Дмитро Сідько — 24-річний воїн із Чорнухинської громади. Він потрапив у полон під час захисту «Азовсталі» в Маріуполі. Вдома його чекали батьки.

— 24-річний воїн із Чорнухинської громади. Він потрапив у полон під час захисту «Азовсталі» в Маріуполі. Вдома його чекали батьки. Антон Фіцай — 26-річний військовослужбовець, який проживає у селищі Машівка. Він також потрапив у полон у Маріуполі. Обидва військові служили у Національній гвардії України.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що повернувся і 22-річний нацгвардієць із Кременчуччини Віталій Шутов.

Нагадаємо, 24 серпня в Україну з полону повернули 115 захисників. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Це був 55-й обмін полоненими.