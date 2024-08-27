Троє воїнів із Полтавщини повернулися додому під час обміну військовополоненими (уточнено)
Сьогодні, 14:20
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Звільнені воїни — Дмитро Сідько, Антон Фіцай та Віталій Шутов, які були в полоні під час боїв за Маріуполь і на Донеччині
Троє воїнів з Полтавщини повернулись додому під час останнього обміну військовополоненими між Україною та РФ, який відбувся 24 серпня 2024 року, у День Незалежності України. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Серед звільнених воїнів:
- Дмитро Сідько — 24-річний воїн із Чорнухинської громади. Він потрапив у полон під час захисту «Азовсталі» в Маріуполі. Вдома його чекали батьки.
- Антон Фіцай — 26-річний військовослужбовець, який проживає у селищі Машівка. Він також потрапив у полон у Маріуполі. Обидва військові служили у Національній гвардії України.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що повернувся і 22-річний нацгвардієць із Кременчуччини Віталій Шутов.
Нагадаємо, 24 серпня в Україну з полону повернули 115 захисників. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Це був 55-й обмін полоненими.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: Офіційний канал Президента України — Володимира Зеленського
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