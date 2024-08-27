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Надзвичайні новини

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого 44-річного Олега Кузнєцова

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 277

Він поїхав з дому на авто і зник

Працівники відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції розшукують 44-річного безвісти зниклого Олега Кузнєцова, мешканця села Світлогірське Кобеляцької громади. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Згідно з інформацією родичів, 23 серпня Олег Кузнєцов виїхав на власному чорному автомобілі BYD (номерний знак ВІ 9033 ІЕ) у напрямку міста Слов’янськ Донецької області. Зараз з ним немає зв’язку, і його місцезнаходження невідоме.

Прикмети зниклого: зріст 186 см, середньої статури, коротке сиве волосся. Особливу прикмету становить шрам на лівій руці в області передпліччя.

Тих, кому відома інформація, що може допомогти у розшуку зниклого, поліція просить повідомити до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції за телефонами: (095) 660-60-40; (095) 050-03-66 або за номером 102.

Нагадаємо, що у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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