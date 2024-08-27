Начальник Кременчуцького райуправління поліції Холондович отримав звання полковника

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До цього Олександр Холондович мав звання підполковника поліції

Начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович отримав звання полковника поліції. Погони начальнику Кременчуцького райуправління вручили сьогодні, 27 серпня, у Полтаві. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив речник Головного управління Національної поліції на Полтавщині Юрій Сулаєв.

Відомо, що до цього Олександр Холондович мав звання підполковника поліції.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» аналізував статки очільника поліції Кременчука за 2022 рік.