У Кременчуцькому районі в пожежі згоріло 10 кубометрів дрів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 217

Надзвичайникам вдалося не допустити займання житлового будинку поруч з палаючим дровником

12 вересня о 20.33 у селі Лутовинівка Козельщинської громади Кременчуцького району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Степовій. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Рятувальники на місці встановили, що вогнем охоплено дровник площею 30 м². Для гасіння вони використали два пожежні стволи типу Protek.

Пожежу вдалося ліквідувати о 23.42. Внаслідок пожежі згоріли дровник на площі 10 м², шиферна покрівля на площі 20 м² та 10 м³ дров. Вогонь пошкодив сусідню господарську споруду.

Надзвичайники врятували дві господарські споруди та поруч розташований житловий будинок. Травмованих чи загиблих немає. У гасінні пожежі брали участь два відділення 7-го Державного пожежно-рятувального поста. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, що цієї ночі, близько 1.07 у Кременчуці на Набережній лейтенанта Дніпрова згоріла будівля.