Вночі у Кременчуці згоріла будівля

Цієї ночі, близько 1.07 у Кременчуці на Набережній лейтенанта Дніпрова згоріла будівля. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За даними рятувальників, на місці ДСНСівці встановили, що вогнем охоплена будівля площею 20 м2.
Гасили вогонь близько 2,5 годин — ліквідувати загоряння вдалося близько 3.34.
Внаслідок пожежі споруда згоріла повністю. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.
До ліквідації вогню залучалися рятувальники 15-го державного пожежно-рятувального пункту.
Причини та обставини загоряння встановлюють фахівці ДСНС.
Нагадаємо, днями у Кременчуці горіла релейна шафа Укрзалізниці.
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