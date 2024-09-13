Вночі у Кременчуці згоріла будівля

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Цієї ночі, близько 1.07 у Кременчуці на Набережній лейтенанта Дніпрова згоріла будівля. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними рятувальників, на місці ДСНСівці встановили, що вогнем охоплена будівля площею 20 м2.

Гасили вогонь близько 2,5 годин — ліквідувати загоряння вдалося близько 3.34.

Внаслідок пожежі споруда згоріла повністю. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.

До ліквідації вогню залучалися рятувальники 15-го державного пожежно-рятувального пункту.

Причини та обставини загоряння встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, днями у Кременчуці горіла релейна шафа Укрзалізниці.