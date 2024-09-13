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У Кременчуцькому районі на 30% зросте вартість проїзду на міжміських маршрутах

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 103 Коментарів: 1

 

Підняття вартості цін відбуватиметься поступово

У Кременчуцькому районі ціни на проїзд на міжміських маршрутах зростуть до 30%. Про це сьогодні, 13 вересня, під час брифінгу розповів виконувач обов’язків Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.

За його словами, таке підвищення цін обумовлене зростанням цін на паливо, запчастини та інші ресурси, необхідні для безперебійної роботи транспорту.

Водночас Даценко додав, що ціни на проїзд зростатимуть поступово та не на всіх маршрутах відразу.

Здорожчання проїзду розпочнеться із 17 вересня.

Нагадаємо, що з 1 жовтня у Кременчуці вартість проїзду у тролейбусах може становити 12 гривень. Нині вже підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: проїзд вартість проїзду міжміські перевезення громадський транспорт
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Коментарі: 1

1 259
evil:
Сьогодні, 11:33

Дякую від душі зеленешмарклевій слуганародній владі! Дякую боавдурам з числа 73% які їх обрали! Це черговий вагомий ривок з епохи бідності. Найближчим часом чекаю здорожчання продуктів на такий же відсоток.

Їж ТЕ!


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