З 1 жовтня у Кременчуці може підвищитись вартість проїзду у тролейбусах — рішення виконкому

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З 1 жовтня у Кременчуці вартість проїзду може становити 12 гривень. Нині вже підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

У документі також вказані ціни проїзних місячних квитків:

учнівський — 200 грн;

студентський — 230 грн;

для громадян — 600 грн;

для підприємств, організацій — 1000 грн;

комбіновані для населення (тролейбус-автобус) — 800 грн.

Додамо, що про підвищення проїзду у комунальних тролейбусах Кременчука почали говорити з початку серпня. Тоді міський голова Віталій Малецький зазначив, що разовий проїзд у 12 гривень — «економічно обґрунтований тариф для того, щоб зменшити навантаження на міський бюджет».

Зазначимо, що з травня 2022 року вартість проїзду у комунальних тролейбусах міста становить 10 гривень, у комунальних автобусах — 12 гривень. У маршрутках у звичайному режимі вартість проїзду становить 12 грн за одну поїздку, у режимі маршрутного таксі та експресному режимі — 15 грн.