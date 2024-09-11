Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 12 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- просп. Лесі Українки, 72В, 76, 78/19;
- вул. Героїв Крут 3, 3А, 7, 13, 15, 17;
- вул. Героїв України, 39А, 40.
З 8.00 до 17.00
- вул. Братів Тютюнників, 4-27;
- вул. Гійома Боплана, 38-70;
- вул. Каховська, 26/72;
- вул. Лугова, 6-23/1;
- вул. Українська, 5;
- вул. Шевченка, 11, 13;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-30;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Соборна, 38, 40/2;
- вул. Олександра Халаменюка, 4-8;
- вул. Олександра Халаменюка;
- вул. Республіканська, 65А-138;
- вул. Космічна (р-н ринку);
- вул. Республіканська;
- вул. Великокохнівська, 12-28А;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- вул. Театральна, 36, 38;
- вул. Миколаївська, 15;
- вул. Університетська, 42А;
- вул. Віри Холодної, 33-62;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- пров. Чорнобаївський, 1-58.
З 8.00 до 20.00
З 7.00 до 19.00
- пров. 1-й Деповський, 3-21;
- туп. 1-й Малокахнівський, 1-9;
- туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
- туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
- туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;
- вул. Богуна, 2А-12/1;
- вул. Господарська, 1-38;
- вул. Д.Кострова, 2/37;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. І. Багряного, 1/39-21;
- вул. І. Дзюби, 3-36;
- вул. Л. Орнштейна, 1/7-8.
З 7.00 до 18.00
- пров. Новогеоргієвський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;
- пров. Ударний, 2Б-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Щаслива, 2-40.
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