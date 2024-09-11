Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 12 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 просп. Лесі Українки, 72В, 76, 78/19;

вул. Героїв Крут 3, 3А, 7, 13, 15, 17;

вул. Героїв України, 39А, 40. З 8.00 до 17.00 вул. Братів Тютюнників, 4-27;

вул. Гійома Боплана, 38-70;

вул. Каховська, 26/72;

в ул. Лугова, 6-23/1;

вул. Українська, 5;

вул. Шевченка, 11, 13;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Соборна, 38, 40/2;

вул. Олександра Халаменюка, 4-8;

вул. Олександра Халаменюка;

вул. Республіканська, 65А-138;

вул. Космічна (р-н ринку);

вул. Республіканська;

вул. Великокохнівська, 12-28А;

пр. Великокохнівський, 1-61;

вул. Театральна, 36, 38;

вул. Миколаївська, 15;

вул. Університетська, 42А;

вул. Віри Холодної, 33-62;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

пров. Чорнобаївський, 1-58. З 8.00 до 20.00 с. Потоки. З 7.00 до 19.00 пров. 1-й Деповський, 3-21;

туп. 1-й Малокахнівський, 1-9;

туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;

туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;

вул. Богуна, 2А-12/1;

вул. Господарська, 1-38;

вул. Д.Кострова, 2/37;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. І. Багряного, 1/39-21;

вул. І. Дзюби, 3-36;

вул. Л. Орнштейна, 1/7-8. З 7.00 до 18.00 пров. Новогеоргієвський, 10А;

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Щаслива, 2-40.

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