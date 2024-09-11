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Суд надав БЕБ доступ до документів у справі розкрадання бюджетних коштів на закупівлях для військових на Полтавщині

Сьогодні, 19:09 Переглядів: 0

 Йдеться про розкрадання понад 5 млн грн бюджетних коштів у рамках програми «Полтавський спротив»

23 серпня слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави розглянув клопотання заступника керівника підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області про надання тимчасового доступу до документів, які мають значення у кримінальному провадженні щодо розкрадання бюджетних коштів. Про це стало відомо з ухвали суду.

Кримінальне провадження було відкрито за ознаками правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України. За попередніми даними слідства, група осіб у 2022-2023 роках заволоділа бюджетними коштами в розмірі понад 5 млн грн, використовуючи підконтрольні суб'єкти господарювання та здійснюючи закупівлі товарів і послуг за завищеними цінами в рамках програми «Полтавський спротив».

Суд ухвалив задовольнити клопотання та надати детективам БЕБ дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарської документації, що знаходиться у володінні одного з підприємств-контрагентів. Доступ надано строком на 15 днів. Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Як пише «Полтавщина», йдеться про закупівлю портативних зарядних станцій, яку Полтавська міська рада тримала в таємниці під грифом «для службового користування». Програма «Полтавський спротив», через яку надається допомога військовим, пише інтернет-видання, у 2022 році була профінансована на 126,5 млн грн, у 2023 — на 362,6 млн грн, а у 2024 — на 85 млн грн. Із загальної суми у майже 574 млн грн відкритими для громадськості є лише закупівлі на 205 млн грн. Тобто, суттєво менше половини від загального об’єму.

Нагадаємо, що у серпні детективи БЕБ повідомили про підозру двом чиновникам Полтавської міськради у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ розкрадання судове рішення
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