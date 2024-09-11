Завтра графіків знеструмлень не застосовуватимуть — Укренерго

Сьогодні, 19:15 Переглядів: 99

Завтра, 12 вересня, Укренерго не планує застосовувати графіків погодинних знеструмлень. Про це о 18.55 повідомила пресслужба компанії.

Однак споживачів просять ощадно використовувати електроенергію і з 18.00 до 22.00 не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

У разі змін у планах, обленерго мають повідомити про відключки окремо. У такому разі, з графіком відключення світла на Полтавщині можна буде ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що взимку українці можуть залишитися без світла від 12 до 20 годин на добу.