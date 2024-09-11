Прокуратура повернула у вартість громади ставок, стан якого занедбав орендар

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 110

Не доглядав за водоймою орендар щонайменше протягом останніх п'яти років

За сприяння прокуратури у власність Хорольської громади повернувся ставок та гідротехнічна споруда, які раніше перебували в оренді. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у 2011 році місцевий мешканець орендував у тодішньої Хорольської райдержадміністрації ставок площею понад 2,6 га та розташовану на ньому гідротехнічну споруду.

У договорі оренди однією з умов зазначалося те, що орендар стежити за станом водойми та вчасно ремонтувати гідротехнічну споруду. Проте цю умову договору чоловік порушив.

У результаті із 2019 року гідротехнічна споруда, що контролює рівень води у ставку, перебуває в занедбаному стані.

Тож за рішенням Хорольського районного суду орендар має повернути й водойму, і гідротехнічну споруду у власність громади, попередньо привівши їх до належного стану.

Нагадаємо, нещодавно суд зобов'язав Полтавську облвійськадміністрацію ліквідувати стихійне звалище, що знаходиться між селами Лугове і Драбинівка у Полтавському районі.