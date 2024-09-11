«На щиті» до Кременчука повернувся військовослужбовець Олександр Коваль

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Завтра, 12 вересня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим військовослужбовцем Олександром Ковалем. Про це інформують у пресслужбі Департаменту соціального захисту населення Кременчука.

Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 7 вересня 2024 року.

У полеглого воїна лишилися дружина, діти та сестра.

Прощання та поховання Олександра Коваля відбудеться завтра, 12 вересня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.