«На щиті» до Кременчука повернувся військовослужбовець Олександр Коваль

Завтра, 12 вересня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим військовослужбовцем Олександром Ковалем. Про це інформують у пресслужбі Департаменту соціального захисту населення Кременчука.
Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 7 вересня 2024 року.
У полеглого воїна лишилися дружина, діти та сестра.
Прощання та поховання Олександра Коваля відбудеться завтра, 12 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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