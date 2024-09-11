Водієві, що спричинив смертельну аварію у Біликах на Полтавщині, обрали запобіжний захід

Водієві, причетному до смертельної аварії, яка сталася у понеділок, 9 вересня, у селищі Білики на Полтавщині, обрали запобіжний захід. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Керманичу автомобіля Volkswagen суд повідомив про підозру та обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. Також підозрюваний може внести заставу у розмірі 211 тисяч 960 гривень.
Нагадаємо, смертельна автотроща сталася у понеділок близько 07.20. Тоді на дорозі під час зустрічного руху зіткнулися автомобілі Volkswagen та ЗАЗ 110207. В результаті аварії водій та один із пасажирів ЗАЗу загинули. Ще одного пасажира із травмами ушпиталили.
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