Водієві, що спричинив смертельну аварію у Біликах на Полтавщині, обрали запобіжний захід

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Водієві, причетному до смертельної аварії, яка сталася у понеділок, 9 вересня, у селищі Білики на Полтавщині, обрали запобіжний захід. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Керманичу автомобіля Volkswagen суд повідомив про підозру та обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. Також підозрюваний може внести заставу у розмірі 211 тисяч 960 гривень.

Нагадаємо, смертельна автотроща сталася у понеділок близько 07.20. Тоді на дорозі під час зустрічного руху зіткнулися автомобілі Volkswagen та ЗАЗ 110207. В результаті аварії водій та один із пасажирів ЗАЗу загинули. Ще одного пасажира із травмами ушпиталили.