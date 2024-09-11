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Побив півторамісячного сина: перед судом постане мешканець Кременчуччини

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 154 Коментарів: 1

 

Таким чином п'яний батько намагався заспокоїти немовля, яке плакало

Перед судом постане мешканець Глобинської громади, який побив півторамісячного сина. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, підозрюваний — 26-річний місцевий мешканець. У травні цього року він двічі вдарив рукою півторамісячного сина. У цей момент горе-батько був п’яний. У матеріалах справи зазначено, що таким чином чоловік намагався заспокоїти дитину, яка плакала і заважала йому спати.

У висновку судово-медичної експертизи зазначено, що немовля отримало тяжкі травми.

Підозрюваному інкримінують спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Йому може загрожувати ув'язнення терміном від 5 до 8 років.

Нагадаємо, у липні правоохоронці розпочали розслідування факт побиття дитини 2023 року народження у Хоролі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 24tv.ua
Теги: побиття дитина суд прокуратура Полтавщини
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 16:59

Позбавити батьківських прав та зробити стерилізацію. А дитині скорішого одужання, а матері треба молити Бога, щоб від батька нічого не унаслідувала і думала головою з ким зачинаєш. А може і мама така, не дай Боже...


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