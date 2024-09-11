Побив півторамісячного сина: перед судом постане мешканець Кременчуччини

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 154 Коментарів: 1

Перед судом постане мешканець Глобинської громади, який побив півторамісячного сина. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, підозрюваний — 26-річний місцевий мешканець. У травні цього року він двічі вдарив рукою півторамісячного сина. У цей момент горе-батько був п’яний. У матеріалах справи зазначено, що таким чином чоловік намагався заспокоїти дитину, яка плакала і заважала йому спати.

У висновку судово-медичної експертизи зазначено, що немовля отримало тяжкі травми.

Підозрюваному інкримінують спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Йому може загрожувати ув'язнення терміном від 5 до 8 років.

Нагадаємо, у липні правоохоронці розпочали розслідування факт побиття дитини 2023 року народження у Хоролі.