Частину вартості харчування у школах Кременчука фінансуватиме ООН

Частину вартості харчування для учнів початкової школи у Кременчуці фінансуватиме ООН в рамках Всесвітньої продовольчої програми. Про це інформують у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.
Загалом у рамках цієї програми планують профінансувати 30% від вартості харчування для 160 тис. молодших школярів у 16 областях України. Потрапила до цього переліку й Полтавщина.
Заступниця директора Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанна Ворд зазначила, що у попередні роки «зниження вартості харчування дитини до 11–20 гривень замість звичних 50 призвело до збільшення кількості учнів, які їдять здорову їжу в шкільних їдальнях».
Вартість харчування для учнів закладів загальної середньої освіти у Кременчуці щороку затверджує виконавчий комітет міської ради.
Так цьогоріч 23 серпня рішенням виконкому вартість безоплатного гарячого харчування (сніданків) становить:
Додамо, що такі ціни на сніданки для дітей у кременчуцьких школах були встановлені й торік.
Пільгові категорії школярів харчуються безкоштовно.
Також у рішенні зазначено, що «у разі відсутності учнів під час освітнього процесу у закладі освіти та під час дистанційного навчання компенсація за харчування не проводиться».
Нагадаємо, у травні цього року директор Департаменту освіти Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський зазначав, що жодна із громад Кременчуччини на 100% не забезпечує учнів шкіл гарячим харчуванням.
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