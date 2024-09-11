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Кременчук, Освіта

Частину вартості харчування у школах Кременчука фінансуватиме ООН

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 214

У рамках всесвітньої програми фінансуватимуть 30% вартості харчування для учнів початкової школи

Частину вартості харчування для учнів початкової школи у Кременчуці фінансуватиме ООН в рамках Всесвітньої продовольчої програми. Про це інформують у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Загалом у рамках цієї програми планують профінансувати 30% від вартості харчування для 160 тис. молодших школярів у 16 областях України. Потрапила до цього переліку й Полтавщина.

Заступниця директора Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанна Ворд зазначила, що у попередні роки «зниження вартості харчування дитини до 11–20 гривень замість звичних 50 призвело до збільшення кількості учнів, які їдять здорову їжу в шкільних їдальнях».

Скільки коштує харчування школярів у Кременчуці

Вартість харчування для учнів закладів загальної середньої освіти у Кременчуці щороку затверджує виконавчий комітет міської ради.

Так цьогоріч 23 серпня рішенням виконкому вартість безоплатного гарячого харчування (сніданків) становить:

  • для учнів 1-4 класів — 36 гривень;
  • для учнів 5-8 класів — 40 гривень;
  • для учнів 9-11 класів — 45 гривень.

Додамо, що такі ціни на сніданки для дітей у кременчуцьких школах були встановлені й торік.

Пільгові категорії школярів харчуються безкоштовно. 

Також у рішенні зазначено, що «у разі відсутності учнів під час освітнього процесу у закладі освіти та під час дистанційного навчання компенсація за харчування не проводиться».

Нагадаємо, у травні цього року директор Департаменту освіти Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський зазначав, що жодна із громад Кременчуччини на 100% не забезпечує учнів шкіл гарячим харчуванням.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: nus.org.ua
Теги: школи харчування
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