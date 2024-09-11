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ТЦК: на Полтавщині оштрафували понад 2 тисяч громадян за порушення військового обліку

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 300

Від 19 травня порушення військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень

Від 19 травня до 1 вересня у Полтавській області склали 2 тис. 190 протоколів за порушення правил військового обліку. До державного бюджету надійшло майже 2,5 млн гривень штрафів. Про це повідомив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки 11 вересня під час. 

Він зазначив, що від 19 травня порушення військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. 

Також на Полтавщині за понад 4 місяці склали 664 протоколи на громадян, у яких не було військово-облікового документа, чи за не пред’явлення його на вимогу. Розмір штрафу становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Полтавському ОТЦК розповіли, як проходить мобілізація в області.

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Автор: Телеграф Джерело фото: РБК-Україна
Теги: ТЦК та СП штрафи оновлення даних
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