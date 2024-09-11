У Полтавському ОТЦК розповіли, як проходить мобілізація в області

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 947 Коментарів: 1

За словами речника ТЦК, «повістка поштою — це якраз більше для розшуку громадян — для оперативності, для залучення меншої кількості особового складу»

Нині Полтавщина виконує завдання з мобілізації, зокрема з оповіщення, «не гірше і не краще від решти областей України», «кричущих випадків не спостерігаються». Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки працюють у плановому режимі, водночас «змінюються підходи, методи, засоби, способи до проведення як оповіщення, так і призов за мобілізацією». Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу 11 вересня.

— Деякі процеси, можливо, оптимізуються. За потреби виділяється більше людей, наприклад, на оповіщення або навпаки, на безпосередньо прийом громадян, — сказав Істомін.

Про повістки поштою

Процедура відправлення повісток поштою передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 560, розповів речник обласного ТЦК.

— Громадянам, які оновили дані, вона надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили своє дані, вона надсилається на адресу реєстрації. Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних Оберіг. Вона підтягується туди з різних реєстрів, — наголосив Істомін.

Кількість повісток, які мають надіслати громадянам, залежить «від завдань, залежно від поставлених завдань стосовно комплектування».

— Звичайно, що вони не будуть всім, всій області надіслані в один день. За потреби, залежно від того, яких фахівці потрібні, будуть якісь, наприклад, вимоги щодо віку якогось підрозділу, — сказав представник ТЦК.

Сама ж повістка надсилається з описом вкладення.

Кабмін уточнив правила відправлення повісток ТЦК поштою: що змінилося

— Громадянин, якщо він не розписався, тобто, якщо він її фізично не отримав, він вже ознайомлений. Тому повістка в цьому випадку цілком правильно вважається врученою. У постанові № 560 визначено, що належним врученням повістки вважаються безпосередньо вручення, відмова від отримання або навіть відсутність громадянина за адресою, наприклад, реєстрації. Тому повістка все одно буде вважатися врученою, — наголосив Істомін.

За словами речника ТЦК, «повістка поштою — це якраз більше для розшуку громадян — для оперативності, для залучення меншої кількості особового складу», а також «щоб викликати громадян, які не працюють, які не можна викликати, скажімо так, іншими засобами».

— Повістка поштою передбачена всім військовозобов’язаним громадянам. Незалежно від того, оновлювали вони дані чи ні. Це може бути повістка для проходження міського лікарської комісії, це може бути повістка на відправку до навчального центру, якщо в нього всі дані уточнені і є інформація про те, що їм придатна за стан здоров’я, немає відстрочки, немає громадян, — розповів Істомін.

Про оповіщення на місцях роботи

Оповіщення на місцях роботи проводиться вже 2,5 роки, розповів речник Полтавського обласного ТЦК.

— За місцем роботи більшість громадян вже оповіщені, — повідомив Істомін.

Про роботу ТЦК на вулицях

За словами представника ТЦК, наразі на Полтавщині є потреба у патрулюванні ТЦК на вулицях.

Щоб поповнити частини, які тримають оборону на фронті, працівники ТЦК вимушені виходити на вулиці

— Якщо зникне необхідність в таких піших патрулях, то такі патрулі зникнуть. Поки що необхідність така є. Вони працюють, — сказав Роман Істомін.

Оповіщення місцевою владою

В обласному ТЦК зазначили, що своєчасне оповіщення і контроль прибуття до районних (міських) ТЦК та СП військовозобов’язаних організовують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

— Кожен голова сільської, селищної, міської ради, у нього є свої обов’язки. Ці обов’язки безпосередньо виконує один з їхніх структурних підрозділів, визначені посадові особи. Керує цим безпосередньо голова ради, голова громади. І виклик військовозобов’язаних — це є частина їхніх обов’язків.

Особа, призначена відповідальною в громадах за облік військовозобов’язаних, подає до місцевого ТЦК та СП уточнені списки відповідної категорії громадян, які проживають на адміністративно-територіальної одиниці. На їх підставі районні ТЦК видають розпорядження щодо оповіщення військовозобов’язаних.

Нагадаємо, раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України.

Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.