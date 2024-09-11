У Полтавському ОТЦК розповіли, як проходить мобілізація в області

За словами речника ТЦК, «повістка поштою — це якраз більше для розшуку громадян — для оперативності, для залучення меншої кількості особового складу»
Нині Полтавщина виконує завдання з мобілізації, зокрема з оповіщення, «не гірше і не краще від решти областей України», «кричущих випадків не спостерігаються». Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки працюють у плановому режимі, водночас «змінюються підходи, методи, засоби, способи до проведення як оповіщення, так і призов за мобілізацією». Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу 11 вересня.
Процедура відправлення повісток поштою передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 560, розповів речник обласного ТЦК.
Кількість повісток, які мають надіслати громадянам, залежить «від завдань, залежно від поставлених завдань стосовно комплектування».
Сама ж повістка надсилається з описом вкладення.
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За словами речника ТЦК, «повістка поштою — це якраз більше для розшуку громадян — для оперативності, для залучення меншої кількості особового складу», а також «щоб викликати громадян, які не працюють, які не можна викликати, скажімо так, іншими засобами».
Оповіщення на місцях роботи проводиться вже 2,5 роки, розповів речник Полтавського обласного ТЦК.
За словами представника ТЦК, наразі на Полтавщині є потреба у патрулюванні ТЦК на вулицях.
Щоб поповнити частини, які тримають оборону на фронті, працівники ТЦК вимушені виходити на вулиці
В обласному ТЦК зазначили, що своєчасне оповіщення і контроль прибуття до районних (міських) ТЦК та СП військовозобов’язаних організовують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Особа, призначена відповідальною в громадах за облік військовозобов’язаних, подає до місцевого ТЦК та СП уточнені списки відповідної категорії громадян, які проживають на адміністративно-територіальної одиниці. На їх підставі районні ТЦК видають розпорядження щодо оповіщення військовозобов’язаних.
Нагадаємо, раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України.
Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.
У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.
Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.
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