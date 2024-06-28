Кабмін уточнив правила відправлення повісток ТЦК поштою: що змінилося

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 204

Після закінчення 60 днів для уточнення облікових даних повістки про виклик до ТЦК та СП можуть надсилати рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення

В Україні змінили правила відправлення повісток від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) поштою.

Тепер повістка або інший документ про виклик до ТЦК та СП «може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення».

Це передбачено постановою Кабінету міністрів від 25 червня 2024 р. № 747 «Про внесення змін щодо окремих питань оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Вона вносить зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Норму щодо «повідомленням про вручення» також включено до інших нормативних документів. Зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та до Порядку проведення призову громадян на військову службу.

Як повідомляв «Кременчуцький Телеграф» з 16 липня, коли мине 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних, повістки будуть розсилати поштою.

Через пошту військовозобов’язані можуть отримувати усі види повісток (про оновлення персональних даних, проходження ВЛК, мобілізаційні розпорядження, або так звані «бойові повістки»). Крім того, їм можуть надсилатися вимоги ТЦК щодо виконання обов’язків військовозобов’язаним та попередження начальника ТЦК про порушення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку.

Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК, якщо повістку надіслано поштою, буде вважатися:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленої цією особою ТЦК та СП під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

Чому на вулицях Кременчука вручають повістки та кому оновлення даних у «Резерв+» не допоможе уникнути візиту до ТЦК

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.