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Кременчук, Гроші

Прокуратура посприяла виплаті зарплати працівникам одного з кременчуцьких підприємств

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 436

 

Заборгував керівник гроші своїм працівникам із жовтня 2022 року по вересень 2023 року

Керівник одного із кременчуцьких підприємств виплатив працівникам майже 1,4 млн грн заборгованої зарплати. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, працівники одного із приватних акціонерних товариств Кременчука не отримували зарплату із жовтня 2022 року по вересень 2023 року. 

Після порушення кримінального провадження та розпочатих слідчих дій за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць) директор ПрАТ виплатив працівникам заборговані гроші. 

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, мова йде про ПрАТ «Гірник».

Нагадаємо, у травні до редакції «Кременчуцького Телеграфа» зверталися працівники «АвтоКрАЗ», які скаржилися на затримку зарплат.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: зарплата заборгованість прокуратура
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