Олега Лєдніка призначили заступником голови Глобинської міської ради

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Для колишнього очільника Кременчуцької райвійськадміністрації ввели нову посаду в апараті Глобинської міської ради та її виконавчого комітету

Учора, 27 червня, колишнього очільника Кременчуцької райвійськадміністрації Олега Лєдніка призначили заступником міського голови Глобинської міської ради. Інформація про це оприлюднена на сайті Глобинської громади.

У протоколі засідання сесії Глобинської громади зазначено, що для Лєдніка ввели нову посаду в апараті міськради та її виконавчого комітету — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Також під час сесії було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Лєдніка як депутата Глобинської міської ради.

Нагадаємо, наприкінці травня Кабмін погодив звільнення Олега Лєдніка з посади голови Кременчуцької районної держадміністрації. Тоді ж сам Лєднік це ніяк не прокоментував.

Проте за кілька днів під час брифінгу Лєднік чутки про його звільнення спростував і повідомив, що зауважень з боку обласної адміністрації до його роботи не було і рішення про звільнення має приймати президент.

Уже 30 травня розпорядженням президента України Олега Лєдніка звільнили з посади голови Кременчуцької райвійськадміністрації.

Наступного дня на своїй фейсбук-сторінці Лєднік подякував усім, з ким йому довелося працювати на посаді у Кременчуцькій РВА.