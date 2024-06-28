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Податок на нерухомість у Кременчуці може збільшитись: влада планує змінити ставку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 380

Додаткові надходження допоможуть підтримувати обороноздатність міста та військових

У Кременчуці влада планує змінити ставку та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Так, пропонується збільшити ставку до 0,3% мінімальної заробітної плати на об’єкти нежитлової нерухомості. Про це стало відомо під час депутатських комісій з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури й з питань бюджету 27 червня.

— У разі підняття ставки на нерухоме майно для юридичних і фізичних осіб у 2 рази — це до 0,3%, ми зможемо додатково залучити (до бюджету — ред.) 17 млн гривень, — розповіла начальниця управління розвитку підприємництва Євгенія Стефаненко. 

Надходження допоможуть підтримувати обороноздатність міста та військових, додали фахівці виконавчого комітету. У разі прийняття рішення ставка податку на 2025 рік становитиме 25,5 грн за 1 кв. м., йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення Кременчуцької міської ради. Нині у громаді з 2024 року на нежитлову нерухомість діє ставка у розмірі 10,65 грн за 1 кв. м. 

Сплачувати податок за такою ставкою жителі громади почнуть з 2026 року. Крім того, для учасників бойових дій запровадять пільги у розмірі 50%.

Нагадаємо, У Кременчуці влада планує збільшити ставку єдиного податку для підприємців 2 категорії. Водночас збільшення стосуватиметься лише ФОПів за певною діяльністю.

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Автор: Телеграф Джерело фото: tax.gov.ua
Теги: податки нерухомість
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