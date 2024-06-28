Веслувальники на човнах «Дракон» здобули бронзові нагороди Чемпіонату України

На чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон» серед юнаків та юніорів спортсмени ДЮСШ № 3 міста Горішні Плавні посіли третє місце у відкритому класі на дистанції 200 м. Ці змагання були відбірковими на чемпіонат Європи в Чехії. Право представляти Україну здобули вісім спортсменів із нашого міста. Про успіхи спортсменів — у виданні «Хроніки тижня».
Чемпіонат України з веслування на човнах класу «Дракон» пройшов 1-2 червня у житомирському Шодуарівському парку. Участь у змаганнях, за інформацією організаторів, взяли близько 300 спортсменів віком 13-14 років та 15-18 років із Волинської, Житомирської, Луцької, Вінницької, Київської, Хмельницької, Рівненської, Полтавської, Черкаської областей. Дистанції для молодшої вікової категорії були 200 м
та 1 км, для старшої — 200 м та 2 км.
Серед учасників — дві різновікові команди ДЮСШ No 3 Горішніх Плавнів. Як повідомили у спортивній школі, вихованці у віковій категорії 13-14 років вибороли третє місце у відкритому класі на дистанції 200 м. Наших спортсменів випередили команди з Хмельницької та Житомирської областей. Учасники старшої вікової групи з Горішніх Плавнів здобули у фіналі четверте місце на тій же дистанції. Зазначається, що у відкритому класі змагалися 15 команд із дев’яти регіонів. Тренують наших спортсменів Інна Скляр та Сергій Ханчевський.
Як зазначила тренерка, підготовка до міжнародних змагань відбуватиметься в Горішніх Плавнях.
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