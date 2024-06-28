Веслувальники на човнах «Дракон» здобули бронзові нагороди Чемпіонату України

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 141 Партнерський проєкт

Ці змагання були відбірковими на чемпіонат Європи в Чехії

На чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон» серед юнаків та юніорів спортсмени ДЮСШ № 3 міста Горішні Плавні посіли третє місце у відкритому класі на дистанції 200 м. Ці змагання були відбірковими на чемпіонат Європи в Чехії. Право представляти Україну здобули вісім спортсменів із нашого міста. Про успіхи спортсменів — у виданні «Хроніки тижня».

Чемпіонат України з веслування на човнах класу «Дракон» пройшов 1-2 червня у житомирському Шодуарівському парку. Участь у змаганнях, за інформацією організаторів, взяли близько 300 спортсменів віком 13-14 років та 15-18 років із Волинської, Житомирської, Луцької, Вінницької, Київської, Хмельницької, Рівненської, Полтавської, Черкаської областей. Дистанції для молодшої вікової категорії були 200 м

та 1 км, для старшої — 200 м та 2 км.

Серед учасників — дві різновікові команди ДЮСШ No 3 Горішніх Плавнів. Як повідомили у спортивній школі, вихованці у віковій категорії 13-14 років вибороли третє місце у відкритому класі на дистанції 200 м. Наших спортсменів випередили команди з Хмельницької та Житомирської областей. Учасники старшої вікової групи з Горішніх Плавнів здобули у фіналі четверте місце на тій же дистанції. Зазначається, що у відкритому класі змагалися 15 команд із дев’яти регіонів. Тренують наших спортсменів Інна Скляр та Сергій Ханчевський.

«У двох вікових категоріях вісім вихованців нашої спортивної школи пройшли відбір на чемпіонат Європи, який пройде в Чехії на початку липня», — повідомила Інна Скляр.

Як зазначила тренерка, підготовка до міжнародних змагань відбуватиметься в Горішніх Плавнях.