Смертельна ДТП на дорозі Полтавщини: загинули пасажир та водій одного з автомобілів

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Сьогодні, 9 вересня, близько 7.20 у селищі Білики на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Volkswagen Touareg під керуванням 37-річного водія зіткнувся із зустрічним автомобілем ЗАЗ 110207, яким керував 58-річний чоловік.

В результаті зіткнення водій ЗАЗу та його 55-річний пасажир загинули на місці. Ще одного пасажира із травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про затримання водія Volkswagen у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Усі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, цими вихідними на Полтавщині легковик збив двох жінок: одна загинула, інша — в лікарні.