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Надзвичайні новини, Полтавщина

Зброю та боєприпаси вилучила поліція у полтавця

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 173

 

Вдома у себе чоловік зберігав мисливські рушниці, набої до пістолетів та гранати

Учора, 8 вересня, близько 20.30 у Полтаві правоохоронці знайшли та вилучили у місцевого мешканця зброю, набої та боєприпаси. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зброю на вулиці у чоловіка помітили перехожі. На місці поліція виявила, що 42-річний полтавець мав при собі автомат з набоями без відповідних документів. Зброю у чоловіка вилучили, а також провели обшук і в нього вдома.

 

Під час обшуку поліція знайшла ще дві мисливські рушниці, набої до пістолета та запал до гранати. Стосовно усіх речових доказів буде проведена експертиза. 

Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення чоловікові про підозру.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати від трьох до семи років ув'язнення.

Крім того, наразі поліція встановлює, де чоловік взяв зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві поліція вилучила зброю у чоловіка після повідомлення про постріли.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: зброя боєприпаси гранати Полтава поліція
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