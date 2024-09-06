У Полтаві поліція вилучила зброю у чоловіка після повідомлення про постріли

6 вересня полтавська поліція вилучила зброю у місцевого мешканця після повідомлення про постріл, що надійшло на лінію 102 близько 6.00. Жителі вулиці Володимира Данилейка почули звук пострілу та викликали поліцію. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. З'ясувалося, що стріляв 38-річний місцевий мешканець з пістолета, який має ознаки перероблювання. Ніхто не постраждав.

Поліцейські вилучили зброю та набої й направили їх на експертизу.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у серпні у Полтаві поліція вилучила у чоловіка пістолет, биту та балончик.