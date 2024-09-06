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Будівництво житлових масивів біля Дніпра. Міськрада планує укласти новий договір оренди землі з фірмою «Каріатида»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 95

Відомо, що міськрада вже укладала договір оренди з «Каріатидою» у 2021 році щодо зазначеної земельної ділянки

Кременчуцька міська рада планує укласти новий договір оренди землі з товариством з обмеженою відповідальністю «Каріатида» строком на 3 роки. Землю використовують для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який виносять на пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради.

Будинок має з’явитись на вулиці Богдана Хмельницького 1-В. Площа ділянки — 8 тис. 547 м². Відомо, що міськрада вже укладала договір оренди з «Каріатидою» у 2021 році щодо зазначеної земельної ділянки.

Нагадаємо, у 2021 році приватне підприємство «Будівельна фірма «Каріатида» та ТОВ «Каріатида» взялися реконструювати каналізацію, щоб збудувати свої об'єкти — багатоквартирний житловий будинок з адміністративно-торговими приміщеннями на вул. Полковника Гегечкорі, 3-Б та багатоквартирний житловий будинок на вул. Богдана Хмельницького, 1-В.

У 2022 році стало відомо, що для приватного підприємства «Вектра Плюс» надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка розташована вул. Богдана Хмельницького, 39. Проєкт землеустрою мали розробляти для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: google maps 2015 рік
Теги: Каріатида багатоповерхівка
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