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Кременчук

Заради двох своїх будинків фірма «Каріатида» реконструює каналізацію в центрі Кременчука

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 815

Фірма береться власним коштом замінити каналізаційний колектор на вулиці 1905 року

ПП «Будівельна фірма «Каріатида» та ТОВ «Каріатида» беруться реконструювати каналізацію, щоб збудувати свої об'єкти - багатоквартирний житловий будинок з адміністративно-торговими приміщеннями на вул. 1905 р., 3-Б та багатоквартирний житловий будинок на вул. Богдана Хмельницького, 1-В.

Ці підприємства звернулися до КП «Кременчукводоканал» для отримання технічних умов на приєднання до міських мереж водопостачання та водовідведення. Та водоканал відмовив «Каріатиді», мотивуючи це тим, що приєднання неможливе без заміни (збільшення внутрішнього діаметру) самопливного каналізаційного колектора на вул. 1905 р. до СП-2.

Компанії групи «Каріатида» погодилися замінити колектор за власні кошти. На сесії Кременчуцької міськради 18 серпня депутати дали на це згоду — фірмі делегували функції замовника нового колектора. Потім фірма передасть мережі місту.

У подальшому до цих мереж можуть приєднати й інші будівлі. Зокрема, під час засідань депутатських комісій говорилося про приєднання школи №2, що на Ревівці.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Каріатида будівництво каналізація
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