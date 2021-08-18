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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Тхеквондистка Софія Покотило отримала звання «Майстер спорту України»

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 498

 

Спортсменка взяла участь у чемпіонаті України

На сесії Кременчуцької міської ради 18 серпня міський голова Віталій Малецький привітав кременчуцьку спортсменку Софію Покотило з присвоєнням звання «Майстер спорту України». Мер урочисто вручив їй посвідчення та значок «Майстер спорту України» та побажав подальших спортивних досягнень.

Спортсменка Кременчуцької федерації тхеквондо Софія Покотило 20-21 квітня брала участь у чемпіонаті України з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів, що проходив у Харкові. У змаганнях вона виборола 1 місце і стала чемпіонкою України з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів.

Згідно класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту Міністерством молоді та спорту України Софії Покотило присвоєно спортивне звання «Майстер спорту України».

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: тхеквондо
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