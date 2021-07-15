Сахарный диабет или «тихий убийца»

Сегодня вряд ли найдётся человек, который ничего не слышал о сахарном диабете. Наверняка у каждого есть знакомый, сосед, одноклассник или родственник, который страдает или страдал этим недугом. Или, возможно, Вы сами страдаете, и сейчас узнаете себя в этой статье.

Сколько всего уже сказано об этой болезни, сколько книг написано, в любом источнике можно найти столько информации, что и запутаться легко, а всё же на практике иногда понимаешь, что таки мало. Поэтому об этом стоит поговорить. Хотя, хотелось бы, наверное, прокричать.

Во всём нужно стараться искать позитивные моменты, иногда даже в болезни. И вовремя поставленный диагноз – это уже путь к успеху и выздоровлению, и это касается большинства недугов. Но вот с сахарным диабетом это получается редко. Очень мало кому «везёт» и его обнаруживают случайно на ранней стадии или на стадии преддиабета. Да, именно случайно. А всё потому, что самочувствие человека с сахарным диабетом никак не страдает. И вот это - самое коварное у этой болезни. Именно поэтому диабет и носит прозвище «тихий убийца». Он уже начал процесс разрушения организма в целом, а человек об этом даже не подозревает и чувствует себя абсолютно здоровым. Ничего не болит. Температура, давление в норме, вы полны сил и энергии. Ни одного настораживающего «звоночка» о том, что эта болезнь вдруг решила поселиться в вашем организме. Можно сравнить этот процесс с долгим инкубационным периодом у любой вирусной болезни: ты уже болен, но совсем не подозреваешь об этом. А самое отвратительное, этот «инкубационный период» у сахарного диабета может длиться около 10 лет. Не мало, правда? И всё бы ничего, если бы за это время не происходили порой непоправимые изменения в организме, значимый ущерб органам и системам, но абсолютно безболезненно для человека. Конечно же, до поры до времени.

И вот спустя годы, начнут появляться первые тревожные симптомы. И это еще хорошо, если в суете своих дней вы сможете обратить на них внимание. Легкая сухость во рту. Ну с кем не бывает? - съел чего-то солёного, или просто жарко. Кто пойдет с этим к врачу? Еще плюс к потерянному времени год-два. А мысль о диабете, возможно, появится уже тогда, когда язык к нёбу прилипнет. Несколько чаще стали посещать уборную? Кто вообще считает? Значит, столько выпито воды. А вот когда это начнет мешать - например, когда ночные посещения уборной просто не дадут нормально выспаться, тогда вы (возможно) и запланируете поход к врачу. Сонливость, усталость? Всегда найдётся этому причина, не так ли? Остальные симптомы сахарного диабета уже всё-таки будут мешать, и тут деваться некуда, когда что-то чешется, болит или появляются высыпания/выделения – это уже, согласитесь, мало приятно и тут шансы на консультацию врача возрастают (пусть даже это редко бывает эндокринолог) .

И вот наконец-то анализ глюкозы (сахара) в крови вероятнее всего, Вам назначат, а значит, враг будет обнаружен. Именно так, и никак иначе. Анализ крови на глюкозу – с него все начинается и им же продолжается. Дальше, естественно, Вам назначат дообследование, отправят к узкому специалисту, но об этом мы поговорим чуть позже. Но именно ВОВРЕМЯ сделанный анализ крови на глюкозу может быть Вашим спасением. Причём, как вы уже поняли, не обязательно чего-то ждать. Можно просто добавить его в Ваш чек-ап лист здоровья и раз в год отдавать небольшое количество крови во имя собственного спокойствия. Насторожиться Вы должны, если уровень глюкозы крови будет выше 5.5 ммоль/л.

Еще парочка причин, когда стоит задуматься о сдаче крови на сахар:

• избыток веса/ожирение (особенно в области живота) или наоборот: значительная потеря веса в краткие сроки при сохранённом аппетите;

• наличие сахарного диабета у ближайших кровных родственников;

• повышенный уровень глюкозы крови во время беременности;

• женщины, которые родили крупного ребенка;

• возраст старше 45 лет;

• малоподвижный образ жизни/хронический стресс;

• приём препаратов, которые могут приводить к повышению уровня глюкозы крови;

• лица, страдающие артериальной гипертензией.

Помните: если болезнь не определена, её невозможно лечить.