«Хтось має забезпечувати Кременчук наркотиками»: термін оренди приміщення аптеці 232 подовжать

Сьогодні, 15:23 Переглядів: 706

ПОКП «‎Полтавафарм» на межі банкрутства, і аптечний пункт при Першій лікарні дозволяє утримувати підприємство на плаву

Депутати підтримали рішення подовжити термін оренди приміщення аптечному пункту №2 за адресою Богаєвського, 60/1 на 6 місяців.

Питання викликало жваве обговорення - адже «‎Полтавафарм» має борги понад 90 мільйонів гривень, і мер побоюється сценарію, за яким передані підприємству приміщення можуть відійти третій особі задля їх погашення:

- Тобто з одного боку ми боремося за те, щоб «‎Полтавафарм» повернуло майно у комунальну власність - а з іншого даємо їм можливість нарощувати борги?

Прояснити ситуацію попросили заступницю директора департаменту охорони здоров'я, начальницю управління лікувально-профілактичної допомоги населенню Людмилу Пономаренко. Вона розповіла, що «‎Полтавафарм» - єдина аптека, яка забезпечує наркотичними та сильнодіючими речовинами мешканців Кременчука та Кременчуцького району. Аптечний пункт в Першій лікарні наразі працює і дозволяє утримувати підприємство на плаву та виплачувати заробітну плату.

- Термін оренди обмежений, і в подальшому плануємо передати це приміщення аптеці №90, - додала пані Пономаренко.

Врешті-решт Віталій Малецький погодився з необхідністю подовження оренди для підприємства: