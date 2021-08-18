«Хтось має забезпечувати Кременчук наркотиками»: термін оренди приміщення аптеці 232 подовжать

ПОКП «Полтавафарм» на межі банкрутства, і аптечний пункт при Першій лікарні дозволяє утримувати підприємство на плаву
Депутати підтримали рішення подовжити термін оренди приміщення аптечному пункту №2 за адресою Богаєвського, 60/1 на 6 місяців.
Питання викликало жваве обговорення - адже «Полтавафарм» має борги понад 90 мільйонів гривень, і мер побоюється сценарію, за яким передані підприємству приміщення можуть відійти третій особі задля їх погашення:
Прояснити ситуацію попросили заступницю директора департаменту охорони здоров'я, начальницю управління лікувально-профілактичної допомоги населенню Людмилу Пономаренко. Вона розповіла, що «Полтавафарм» - єдина аптека, яка забезпечує наркотичними та сильнодіючими речовинами мешканців Кременчука та Кременчуцького району. Аптечний пункт в Першій лікарні наразі працює і дозволяє утримувати підприємство на плаву та виплачувати заробітну плату.
Врешті-решт Віталій Малецький погодився з необхідністю подовження оренди для підприємства:
- Я пропоную дати на пів року, бо наркотиками район хтось має забезпечувати. Інші аптечні мережі ліцензії на це, на жаль, не мають.