Спортсмен родом з Кременчука став чемпіоном на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 0

Кременчуцький велосипедист Єгор Дементьєв переміг на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Спортсмен став першим у груповій шосейній гонці (у класі С5).

Відомо, що нині Дементьєв представляє Донецьку область. Водночас його тренером залишається депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, якого помітили на церемонії відкриття цьогорічних Паралімпійських ігор.

Для Єгора Дементьєва це вже четверте «золото» Паралімпійських ігор, він вперше за 12 років тріумфував у груповій гонці на Іграх, розповіли у Суспільне.Спорт.

Нагадаємо, кременчуцький спортсмен Олександр Яровий переміг на Паралімпіаді-2024.