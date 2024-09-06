На Полтавщині судитимуть правоохоронця, який співпрацював із росіянами в Криму

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 307

До переведення на службу в Крим чоловік певний час працював на Полтавщині

На Полтавщині судитимуть правоохоронця, який після окупації Криму співпрацював там із росіянами. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, чоловік певний час працював слідчим на Полтавщині, а далі його перевели на роботу в Крим. Після окупації півострова у 2014 році підозрюваний мав можливість звідти виїхати, проте залишився на окупованій території у незаконно створеному правоохоронному органі.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році чоловік продовжив співпрацю з представниками окупаційної влади. Наразі він перебуває в розшуку.

Інкримінують йому державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. ч. 1. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, колишнього народного депутата від «Партії регіонів» підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та диверсійній діяльності, зокрема й на Полтавщині.