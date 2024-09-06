САП хоче стягнути майно керівниці податкової Полтавщини в дохід держави

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За даними правоохоронців, сестра керівниці податкової придбала квартиру у Києві, батько — автомобіль Land Rover Range Rover Velar, 2019 року випуску, а донька — автомобіль Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить визнати необґрунтованими активи, що належать керівниці регіонального управління податкової служби, на суму 4,5 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі САП 6 вересня.

У прокуратурі імен не назвали, але відомо, що мова йде про начальницю Головного управління ДПС у Полтавській області Аллу Рябкову.

Вказано, що прокурор САП за матеріалами Національне агентство з питань запобігання корупції та доказами, зібраними спільно з Державним бюро розслідувань, звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими. Прокурор позиватиметься про стягнення з неї майна, законність походження яких «викликає обґрунтований сумнів», в дохід держави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заявляли, що родичі посадовиці податкової впродовж 2020-2023 років стали власниками майна. Зокрема, сестра керівниці податкової придбала квартиру у Києві, батько — автомобіль Land Rover Range Rover Velar, 2019 року випуску, а донька — автомобіль Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску.

— Аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї податковиці встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів, — йдеться у повідомленні.

Наразі за заявою прокурора на вказане майно накладено арешт.

Додамо, що раніше Алла Рябкова заявляла про те, що планує судитись з НАЗК, а дії агентства називала «упередженими». За її словами, правоохоронці провели моніторинг доходів за ті періоди, які ще не подавала у декларацію. Вона зазначила, що на початку листопада НАЗК їй повідомило, що посадовиця має надати пояснення щодо рівня свого життя разом з членами її сім`ї відповідно до доходів відповідно до декларації. Тоді сума активів складала 6,1 млн гривень, які НАЗК вважало необґрунтованими.