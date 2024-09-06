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Цієї неділі кременчужан навчатимуть зупиняти кровотечі (афіша)

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 476

 

Для участі у заході потрібна попередня реєстрація

Цієї неділі, 8 вересня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з домедичної допомоги на тему «Зупинка кровотеч». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.

Початок об 11.00. Триватиме захід орієнтовно 3 години.

Заняття включає у себе теоретичну та практичну частини. Учасники розглянуть алгоритми дій прямого тиску на рану, накладання турнікету по типу САТ та тампонування рани. Відпрацювання навичок тампонування проводитиметься на спеціальному навчальному тренажері.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додає Роман Бутрімов.

Із собою учасникам необхідно мати:

  • 2 пари гумових рукавичок;
  • нотатник та ручку.

Нагадаємо, минулого разу Роман Бутрімов проводив такий тренінг наприкінці липня.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Роман Бутрімов тренінг домедична допомога кровотеча зупинка
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