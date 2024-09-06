Дзюдоїсти Горішніх Плавнів провели навчально-тренувальний збір в Карпатах

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30 вихованців відділення дзюдо Горішньоплавнівської ДЮСШ № 1 віком від десяти років 14-21 серпня відвідали навчально-тренувальний збір. Разом із підопічними на зборах були тренери Олександр Федоренко та Андрій Бурдун. Про це повідомили в ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів.

Як розповів Олександр Федоренко, тренувальні збори в Карпатах із вихованцями відділення проходять вперше. Збори проводять у горах, тож треба особливо дбати про техніку безпеки.

У цьогорічному заході взяли участь 30 вихованців відділення.

«Цей навчально-тренувальний збір став підготовкою до чемпіонатів України та обласного чемпіонату, останній запланований наприкінці вересня — на початку жовтня в Кременчуці, — зазначив тренер. — Тому навантаження були відповідні. Відпрацювали крос, ходили в гори, тренували витривалість».

Сама місцевість сприяла цьому, зауважує Олександр Федоренко: «Спортсмени мали по три тренування на день, зранку руханка, бігова фізпідготовка, змагання на татамі».

«Упродовж дня ходили в гори, купалися в озерах, гірських річках, за розкладом було навіть відвідування бані», — зазначив наставник.

Як розповів тренер збірної України із дзюдо та ДЮСШ №1 Андрій Бурдун, дзюдоїсти з Горішніх Плавнів потрапили на збори в Карпати завдяки запрошенню тренера збірної України Сергія Дребота. Проживали в селі, розташованому на висоті 830 м над рівнем моря, а коли йшли в похід у гори, то цей показник доходив до 1000 м. Вихованцям відділення дзюдо сподобалася ця поїздка. Ще три вихованки відділення дзюдо ДЮСШ №1 — Соф’я Горяшина, Єлизавета Ізосімова, Поліна Тумко разом зі своїм тренером Ігорем Горяшиним проходять навчально-тренувальний збір у Конча-Заспі, де готуються до чемпіонатів України.