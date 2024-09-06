Де в суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 7 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- вул. Великокохнівська, 12-28А
- проїзд Великокохнівський, 1-61.
З 8.00 до 17.00
- пров. Господарський, 7-12
- пр. Зерновий, 2/18-8/7
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
- пр. Польський, 5-14/1
- вул. Льва Орнштейна, 7-30
- вул. Катерини Білокур, 2-30
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8
- вул. Василя Сліпака, 54-91
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Олександрійська, 6-23
- вул. Івана Приходька, 104-135
- пр. Тупиковий, 1-7
- вул. Іллі Мечнікова, 3-10
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115
- вул. Гайдамацька, 46-83
- вул. Михайлівська, 3-13
- пров. Михайлівський, 17-32
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 28/30-30
- вул. Військова, 1/37-15
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29
- вул. Деповська, 56-63/5
- вул. Миколи Кучми, 43-72
- вул. Редутна, 77/2, 87/26
- пров. Редутний, 10-29
- пров. Столярний, 20-39
- туп. 1-й Деповський, 3-8
- туп. 2-й Деповський, 3-7
- вул. Деповська, 1-57
- вул. Запорізька, 7, 10, 12
- вул. Миколи Кучми, 1-46
- вул. Редутна, 27-37/14
- пров. Сковороди, 2-8
- пров. Столярний, 32-57
- вул. Фурштадська, 1-19/25
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
- просп. Полтавський, 5-44/2.
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