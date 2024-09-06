Де в суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 230

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 7 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • вул. Великокохнівська, 12-28А
  • проїзд Великокохнівський, 1-61.

З 8.00 до 17.00

  • пров. Господарський, 7-12
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
  • пр. Польський, 5-14/1
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30
  • вул. Катерини Білокур, 2-30
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8
  • вул. Василя Сліпака, 54-91
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32
  • вул. Олександрійська, 6-23
  • вул. Івана Приходька, 104-135
  • пр. Тупиковий, 1-7
  • вул. Іллі Мечнікова, 3-10
  • вул. Олексія Древаля, 96/2-115
  • вул. Гайдамацька, 46-83
  • вул. Михайлівська, 3-13
  • пров. Михайлівський, 17-32
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Прорізний, 28/30-30
  • вул. Військова, 1/37-15
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29
  • вул. Деповська, 56-63/5
  • вул. Миколи Кучми, 43-72
  • вул. Редутна, 77/2, 87/26
  • пров. Редутний, 10-29
  • пров. Столярний, 20-39
  • туп. 1-й Деповський, 3-8
  • туп. 2-й Деповський, 3-7
  • вул. Деповська, 1-57
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12
  • вул. Миколи Кучми, 1-46
  • вул. Редутна, 27-37/14
  • пров. Сковороди, 2-8
  • пров. Столярний, 32-57
  • вул. Фурштадська, 1-19/25
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
  • просп. Полтавський, 5-44/2.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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