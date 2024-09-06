Де в суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 7 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. Великокохнівська, 12-28А

проїзд Великокохнівський, 1-61. З 8.00 до 17.00 пров. Господарський, 7-12

пр. Зерновий, 2/18-8/7

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18

пр. Польський, 5-14/1

вул. Льва Орнштейна, 7-30

вул. Катерини Білокур, 2-30

пров. Четвертого Універсалу, 1-8

вул. Василя Сліпака, 54-91

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Олександрійська, 6-23

вул. Івана Приходька, 104-135

пр. Тупиковий, 1-7

вул. Іллі Мечнікова, 3-10

вул. Олексія Древаля, 96/2-115

вул. Гайдамацька, 46-83

вул. Михайлівська, 3-13

пров. Михайлівський, 17-32

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

пров. Герцена, 3-9Б

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Прорізний, 28/30-30

вул. Військова, 1/37-15

вул. В’ячеслава Чорновола, 29

вул. Деповська, 56-63/5

вул. Миколи Кучми, 43-72

вул. Редутна, 77/2, 87/26

пров. Редутний, 10-29

пров. Столярний, 20-39

туп. 1-й Деповський, 3-8

туп. 2-й Деповський, 3-7

вул. Деповська, 1-57

вул. Запорізька, 7, 10, 12

вул. Миколи Кучми, 1-46

вул. Редутна, 27-37/14

пров. Сковороди, 2-8

пров. Столярний, 32-57

вул. Фурштадська, 1-19/25

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

просп. Полтавський, 5-44/2.

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