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Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: слойки з гарбузом і бринзою

Вчора, 22:00 Переглядів: 117

Корисний гарбуз в незвичайній подачі 

Інгредієнти:

  • 250 г очищеного гарбуза
  • 200 г бринзи
  • 2 листки замороженого тіста
  • Сіль, перець, сушений часник
  • Олія
  • Сушені прованські трави

Приготування:

  1. Гарбуз натріть на великій тертці, а бринзу покришіть на дрібні шматочки.
  2. Змішайте гарбуз із бринзою, додайте трохи олії, сіль, перець, сушений часник і прованські трави на смак.
  3. Розморожене листкове тісто поріжте на 4 частини кожен лист.
  4. На кожен шматочок тіста викладіть рівну порцію начинки з гарбуза і бринзи.
  5. Сформуйте трикутники, загорнувши начинку в тісто.
  6. Викладіть пиріжки на деко, застелене пергаментом, змастіть їх олією і трохи посоліть зверху.
  7. Випікайте у розігрітій до 190 градусів духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти гарбуз слойки
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