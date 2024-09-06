Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: слойки з гарбузом і бринзою
Вчора, 22:00
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Корисний гарбуз в незвичайній подачі
Інгредієнти:
- 250 г очищеного гарбуза
- 200 г бринзи
- 2 листки замороженого тіста
- Сіль, перець, сушений часник
- Олія
- Сушені прованські трави
Приготування:
- Гарбуз натріть на великій тертці, а бринзу покришіть на дрібні шматочки.
- Змішайте гарбуз із бринзою, додайте трохи олії, сіль, перець, сушений часник і прованські трави на смак.
- Розморожене листкове тісто поріжте на 4 частини кожен лист.
- На кожен шматочок тіста викладіть рівну порцію начинки з гарбуза і бринзи.
- Сформуйте трикутники, загорнувши начинку в тісто.
- Викладіть пиріжки на деко, застелене пергаментом, змастіть їх олією і трохи посоліть зверху.
- Випікайте у розігрітій до 190 градусів духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки.
Смачного!
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