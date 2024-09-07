Вересень — час підживлювати троянди, щоб вони добре перезимували

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 144

Що варто знати господарям, аби зберегти троянди на своєму подвір'ї до наступного року

Догляд за трояндами необхідно продовжувати до самого закриття на зимівлю. Південна красуня й восени продовжує формувати бутони та викидати пагони. Тому садівникові важливо знати, чим підживити троянди восени, щоб наступного року пишне цвітіння було гарантоване.

Для удобрення підходять органічні та мінеральні речовини, а вносять їх кореневим і позакореневим способом. Позакореневий спосіб ефективніший, тому що поживні речовини одразу надходять не тільки до коріння, а й до листя і стебел.

Проводити обприскування необхідно в суху безвітряну погоду рано вранці, щоб захистити рослину від сонячних опіків.

З органічних добрив добре себе зарекомендував гній, пташиний послід, деревний попіл і цибулиння цибулі — саме вони дуже корисні садовим трояндам.

Попіл рекомендується вносити під кущі двічі на рік: навесні та восени, перед самими заморозками, і використовувати його можна як у сухому, так і в рідкому вигляді (розведеним з водою).

Навколо кущів розкладіть компост товстим шаром, він не тільки живитиме кущі, а й захистить коріння від морозу.

Після внесення підживлення рясно полийте рослини, розпушіть ґрунт і замульчуйте.

Якщо ви віддаєте перевагу мінеральним добривам, то дійте суворо за інструкцією і дотримуйтесь заявлених пропорцій.

Варіант на свій смак знайде кожен садівник: купити готові суміші або приготувати добриво самостійно — вирішувати вам, але головне внести добриво в правильній кількості, добре полити, а потім замульчувати кущі.