Куди звертатися мешканцям Полтавщини для розшуку військових, які потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 124

На Полтавщині рідні військовослужбовців, які потрапили у полон або вважаються зниклими безвісти, можуть звернутися до центру із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

В першу чергу рідним варто звернутися до місцевого відділу поліції та написати заяву за фактом зникнення людини для подальшої реєстрації кримінального провадження. Після цього у рідних зниклого візьмуть біологічні зразки ДНК з метою призначення молекулярно-генетичної експертизи.

У поліції акцентують: такі дії не свідчать про загибель особи, яка вважається зниклою.

Крім того, у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області створено центр із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Представники Центру надають консультації з понеділка до пʼятниці з 09.00 до 18.00 у приміщенні Слідчого управління поліції за адресою: місто Полтава, вул. Григорія Сковороди, 2-Б, кабінет № 418 та в Управлінні карного розшуку ГУНП Полтавщини, за адресою: місто Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 83, кабінет № 230.

Отримати необхідну консультацію можна за телефонами: (0532) 51-75-76 та (0532) 51-02-24.

Нагадаємо, на Полтавщині спеціалізований центр з розшуку зниклих безвісти в умовах воєнного стану запрацював на початку літа.



