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Квартири та авто: у керівниці податкової з Полтавщини знайшли 6,1 млн грн необґрунтованих активів

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 399 Коментарів: 1

Усе майно, придбане впродовж 2020-2023 років, зареєстроване на членів сім’ї та близьких службовиці

У виконуючої обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби України у Полтавській області виявили необґрунтованих активів на 6,1 млн грн, передає пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК спільно з Держбюро розслідувань провело моніторинг способу життя податковиці протягом 2020-2023 років та встановили, що у 2020 році рідна сестра службовиці стала власницею квартири в Києві вартістю понад 2,2 млн грн, при цьому не мала змоги самостійно заробити на таке житло. Як повідомив правоохоронцям колишній власник помешкання, таке оформлення документів подружня пара покупців мотивувала тим, що вони працюють на держслужбі.

У 2021 році батько посадовиці став власником автомобіля Land Rover Range Rover Velar вартістю майже 900 тис. грн. Правоохоронці проаналізували його доходи та дійшли висновку, що чоловік не мав змоги купити таку машину. Також працівники антикорупційного агенства свідчать, що жінка сама доручила придбати авто та передати їй для самостійного розпоряджання ним.

Окрім цього, правоохоронці встановили, що чоловік службовиці у 2016 році купив квартиру у Полтаві вартістю майже 1 млн грн, а їхня дочка у 2023 році придбала автомобіль Toyota C-HR Hybrid вартістю майже 1,5 млн грн. Усі ці покупки не відповідають рівню їхніх доходів.

Нині представники НАЗК направили матеріали щодо в.о. начальника ГУ ДПС України у Полтавській області до Спеціальної антикорупційної прокуратури для звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України. 

Згідно з інформацією на офіційному сайті ГУ ДПС Полтавщини, у цей час виконувачкою обов’язків начальника Головного управління ДПС України у Полтавській області є Алла Рябкова.

 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: податкова НАЗК
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Коментарі: 1

1 128
evil:
Сьогодні, 15:56

Хіба вона одна така?


1 0

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