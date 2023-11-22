Буряк по-корейськи: рецепт закуски від газети «Для дому і сім'ї»

Рецепт простий і доступний, що нагадує моркву по-корейськи, лише замість неї використовуємо буряк
Складові:
Почистіть буряк і натріть його на крупній тертці або на спеціальній тертці для корейської моркви. Перекладіть буряк у велику миску, додайте сіль і цукор і добре перемішайте. Залиште буряк на 20 хвилин, щоб він виділив сік.
Відтисніть зайвий сік, але не виливайте його — він може знадобитися для регулювання кислотності страви. Додайте до буряка часник, пропущений через прес, оцет, перець і коріандр. Перемішайте все рівномірно.
Розігрійте олію в маленькій каструльці до кипіння. Обережно вилийте гарячу олію на буряк, постійно помішуючи. Олія зробить його м’яким і соковитим.
Накрийте миску з буряком плівкою або кришкою і поставте в холодильник на 2-3 години, щоб буряк настоявся і проникся ароматами. Якщо ви хочете, щоб буряк був кислішим, додайте трохи соку, який ви віджали. Якщо ви хочете, щоб буряк був солодшим, додайте трохи цукру.
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