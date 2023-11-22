Колишній заступник очільника Полтавської ОВА працюватиме у Міністерстві з питань реінтеграції

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Він буде заступником Ірини Верещук

Колишнього заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації Олексія Бруслика призначили заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це 21 листопада на своїй сторінці у соцмережі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Раніше Олексій відповідав за аграрний, екологічний, юридичний і соціальний напрями роботи Полтавської ОВА. Також очолював Юридичний департамент.

Нагадаємо, заступником очільника області він працював із 8 грудня.2022 року.