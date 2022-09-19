На вул. Богдана Хмельницького може з'явитися новий багатоквартирний будинок 

ПП «Вектра Плюс» надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Відповідне рішення ухвалила Кременчуцька міська рада 16 вересня на позачерговій сесії, документ є у розпорядженні редакції.
Орієнтовна площа земельної ділянки - 0,738 га, вона розташована по вул. Богдана Хмельницького, 39 (кадастровий номер не вказаний).
Проєкт землеустрою розроблятимуть для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
За даними аналітичної системи Youcontrol, ПП «Вектра Плюс» зареєстровано у Кременчуці у 2001 році, спеціалізується на будівництві. Засновники — ТОВ «Будівельно-транспортний сервіс» та Валерій Моцарь.
Нагадаємо, Валерій Моцарь помер у червні 2021 року через раптову хворобу з ускладненнями. Нині виконувачем обов'язків директора ПП «Вектра Плюс» Ольга Моцарь до моменту оформлення спадщини та отримання свідоцтв про право на спадщину.
Зазначимо, що Валерій Моцарь є засновником відомої в Кременчуці фірми «Европабуд». Фірма збудувала та продовжує будувати у Кременчуці такі обєкти: ЖК «Оскар», ЖК «Оазіс», а також будинки по вул. Майора Борищака, Переяславській, 1905 року та Троїцькій.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер