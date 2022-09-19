На вул. Богдана Хмельницького може з'явитися новий багатоквартирний будинок

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ПП «Вектра Плюс» надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Відповідне рішення ухвалила Кременчуцька міська рада 16 вересня на позачерговій сесії, документ є у розпорядженні редакції.

Орієнтовна площа земельної ділянки - 0,738 га, вона розташована по вул. Богдана Хмельницького, 39 (кадастровий номер не вказаний).

Проєкт землеустрою розроблятимуть для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ПП «Вектра Плюс» зареєстровано у Кременчуці у 2001 році, спеціалізується на будівництві. Засновники — ТОВ «Будівельно-транспортний сервіс» та Валерій Моцарь.

Нагадаємо, Валерій Моцарь помер у червні 2021 року через раптову хворобу з ускладненнями. Нині виконувачем обов'язків директора ПП «Вектра Плюс» Ольга Моцарь до моменту оформлення спадщини та отримання свідоцтв про право на спадщину.

Зазначимо, що Валерій Моцарь є засновником відомої в Кременчуці фірми «Европабуд». Фірма збудувала та продовжує будувати у Кременчуці такі обєкти: ЖК «Оскар», ЖК «Оазіс», а також будинки по вул. Майора Борищака, Переяславській, 1905 року та Троїцькій.