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На вул. Богдана Хмельницького може з'явитися новий багатоквартирний будинок 

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 452

  ПП «Вектра Плюс» планує орендувати земельну ділянку площею 0,7 га

ПП «Вектра Плюс» надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Відповідне рішення ухвалила Кременчуцька міська рада 16 вересня на позачерговій сесії, документ є у розпорядженні редакції.

Орієнтовна площа земельної ділянки - 0,738 га, вона розташована по вул. Богдана Хмельницького, 39 (кадастровий номер не вказаний).

Проєкт землеустрою розроблятимуть для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ПП «Вектра Плюс» зареєстровано у Кременчуці у 2001 році, спеціалізується на будівництві. Засновники — ТОВ «Будівельно-транспортний сервіс» та Валерій Моцарь.

Нагадаємо, Валерій Моцарь помер у червні 2021 року через раптову хворобу з ускладненнями. Нині виконувачем обов'язків директора ПП «Вектра Плюс» Ольга Моцарь до моменту оформлення спадщини та отримання свідоцтв про право на спадщину.

Зазначимо, що Валерій Моцарь є засновником відомої в Кременчуці фірми «Европабуд». Фірма збудувала та продовжує будувати у Кременчуці такі обєкти: ЖК  «Оскар»,  ЖК «Оазіс», а також будинки по вул. Майора Борищака, Переяславській, 1905 року та Троїцькій.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Google Maps
Теги: будівництво вулиця Хмельницького Вектра-Плюс
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