Намагався вирішити конфлікт зброєю: у Полтаві поліція вилучила у чоловіка пістолет, биту та балончик

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Сьогодні, 10 серпня, близько 02.00 у Полтаві під час конфлікту між двома чоловіками поліція вилучила в одного з них зброю. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, інцидент влаштували двоє полтавців — 42 та 27 років. У 42-річного чоловіка правоохоронці вилучили пістолет з набоями, бейсбольну биту та газовий балончик.

Кримінальне провадження поліція порушила за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у мешканця Лубенської нромади правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та набої до неї.