Граючи у більшості понад тайм, «Кремінь» поступився у Запоріжжі «Металургу»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 262

Один із колишніх гравців «Кременя» у цьому матчі грав проти своїх колишніх товаришів за команду «Металурга»

Чемпіонат України 2024/2025. Перша ліга. Група Б. 1 тур. 9 серпня. Запоріжжя, «Славутич-арена».

«Металург» — «Кремінь» 1:0.

Гол: Іродовський (17)

Вилучення: Палюх (30, «Металург»).

Обидві команди у міжсезоння мали схожі долі. І «Металург», і «Кремінь» з цього сезону повинні були розпочати виступи у другій лізі, і вже готувались до вимушеного пониження у класі. Але та сама доля посміхнулась обом клубам. Через зняття з чемпіонату у першій лізі інших клубів запоріжці та кременчужани продовжили свою прописку у другому за силою дивізіоні українського футболу.

Зрозуміло, що після цього «Металург» та «Кремінь» пережили і продовжують переживати період кардинальних змін. Достатньо сказати, що кременчуцьку команду залишили одразу 12 гравців основного складу. Один з них, Артем Товкач, опинився у Запоріжжі і дебютував за нову команду якраз у поєдинку з «Кременем».

Через «приймальню» ФК «Металург» у цей період і взагалі пройшли три десятки футболістів. І це ще, як кажуть, не вечір. Процес комплектування продовжується, адже то справді дві великі різниці — друга ліга, де мали б виступати команди, та перша, де вони відтепер гратимуть. Буквально напередодні звітного матчу і «Кремінь», і «Металург» поповнилася новими футболістами. Помітним і знаковим сталося поповнення насамперед для господарів. До команди повернувся ще один вихованець запорізького футболу, який пройшов також і школу київського «Динамо», виступав за багато інших клубів, 26-річний Ахмед Алібеков. Останнім його клубом до переходу в «Металург» був «Епіцентр».

На полі він з’явився на 29-ій хвилині і відіграв помітну роль у налагодженні конструктивних дій команди. Правда, рахунок в матчі на той час вже був відкритий. Господарі, як на старті поєдинку, так і загалом у першому таймі, були активнішими, продуктивнішими в атакувальних діях. На 17 хвилині це й принесло їм удар, який став вирішальним у матчі.

Після атаки лівим флангом, подальшої подачі кутового м’яч опинився в районі правої стійки воріт, де Дмитро Іродовський з другої спроби все ж пробив Станіслава Оксененка.

Після забитого голу запоріжці продовжили нагнітати ситуацію біля воріт «Кременя». А на 30-ій хвилині стався епізод, який багато в чому став визначальним для подальших дій обох команд. Сергій Полюх зіграв грубо проти Мирослава Трофимюка і цілком заслужено побачив перед собою «червону» картку.

Господарі залишилися у меншості на 60 хвилин ігрового часу. На жаль, молода команда Ігоря Климовського так і не змогла скористатися цією перевагою. Так, кременчуківці стали трохи більше володіти м’ячем, футболісти старалися, але до справді голевих моментів справа практично не доходила. У більшості випадків гості намагалися турбувати воротаря «Металурга» ударами з-за меж карного майданчика. Запам’яталися спроби вразити ціль від Боровського, Трофимюка. Поруч зі стійкою зі штрафного удару пробив Іван Паламарчук.

На більше кременчуцька команда відверто не награла, а «Металург», маючи на одного виконавця менше, досить спокійно довів гру до своєї першої перемоги в чемпіонаті.

Склад «Кременя»: Оксененко, Боровський Сабієв, Дихтярук, Паламарчук, Пастернак, Златьєв (Куць, 66), Жданович, Рокотянський (Прокопчук, 70), Молько, Трофимюк.