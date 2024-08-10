Врізалися в опору підвісного мосту: на Полтавщині в аварії травмувалися двоє неповнолітніх

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Учора, 9 серпня, близько 22.00 у Нових Санжарах на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Dewoo Lanos, за кермом якого перебував 18-річний водій, врізався в металеву опору підвісного мосту.

Внаслідок аварії травмувалися двоє пасажирів легковика — 16-річні хлопець та дівчина. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини таварії встановлює слідство.

Нагадаємо, днями в аварії на Полтавщині травмувалися 3 людей: водій машини був п’яним.