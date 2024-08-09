У аварії на Полтавщині травмувалися 3 людей: водій машини був п’яним — поліція

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8 серпня в селі Золотухи Лубенського району водій Peugeot виїхав за межі проїзної частини дороги. Через це машина перекинулась — троє пасажирів отримали травми. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 9 серпня.

Пасажирів госпіталізували. Поліціянти попередньо встановили, що водій легковика був п’яним.

Слідчі розслідують справу у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кременчуці на Пивзаводі тролейбус потрапив у ДТП.