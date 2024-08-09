У Кременчуці на Пивзаводі тролейбус потрапив у ДТП

Сьогодні, 9 серпня, близько 8.50 у Кременчуці на Пивзаводі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса. Фото з місця події з'явилися у соцмережах, а згодом подію підтвердили і у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За попередніми даними, зіткнулися тролейбус та автомобіль Ford Transit із причепом, у якому водій перевозив труби. Обидва транспорні засоби рухалися в одному напрямку, а водій Ford не дотримався безпечної відстані та допустив зіткнення із тролейбусом.
Внаслідок зіткнення у тролейбуса пошкоджене лобове скло.
На водія автомобіля Ford правоохоронці склали протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці сталося замикання на тролейбусній лінії.
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