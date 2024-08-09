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Надзвичайні новини

У Кременчуці на Пивзаводі тролейбус потрапив у ДТП

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 553

 

За попередніми даними обійшлося без постраждалих

Сьогодні, 9 серпня, близько 8.50 у Кременчуці на Пивзаводі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса. Фото з місця події з'явилися у соцмережах, а згодом подію підтвердили і у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За попередніми даними, зіткнулися тролейбус та автомобіль Ford Transit із причепом, у якому водій перевозив труби. Обидва транспорні засоби рухалися в одному напрямку, а водій Ford не дотримався безпечної відстані та допустив зіткнення із тролейбусом.

Внаслідок зіткнення у тролейбуса пошкоджене лобове скло.

На водія автомобіля Ford правоохоронці склали протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці сталося замикання на тролейбусній лінії.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Х Кременчук
Теги: аварія ДТП тролейбус патрульна поліція
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