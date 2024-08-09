Учора на Кременчуччині у гаражі згорів автомобіль

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Учора, 8 серпня, близько 22.04 в одному з сіл Семенівської громади на Кременчуччині сталася пожежа у гаражі. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місці події рятувальники встановили, що горить гараж та автомобіль, що знаходиться в ньому. Близько 23.36 пожежу надзвичайникам вдалося ліквідувати.

Внаслідок пожежі повністю згоріли автомобіль та покрівля гаража. Саму гараж та розташовані поруч житловий будинок і дві господарчі споруди вдалося врятувати.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.

На місці працювали рятувальники одного відділення 8-го державного пожежно-рятувального пункту.

Причину загоряння наразі встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, наприкінці липня автомобіль згорів на дорозі у Козельщинській громаді.