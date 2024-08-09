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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині мати та син «замовили» чоловіка, на якого затаїли образу

Сьогодні, 09:56 Переглядів: 224

 

За скоєння злочину вони заплатили «найманцю» 500 доларів

Правоохоронці Полтавщини запобігли скоєнню замовного насильницького злочину. Про це інформують у пресслужбі відомства.

За даними правоохоронців, мати з сином за 500 доларів «замовили» побиття чоловіка, на якого затаїли образу. Про наміри родичів дізналася поліція та запобігля цьому.

Замовниками виявилися 62-річна жінка та її 37-річний син, повідомляє очільник поліції області Євген Рогачов.

Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Матері вже вручили підозру у готуванні до вчинення тяжкого злочину та клопотання про взяття під варту. Також розглядається питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу її сину, — додає правоохоронець.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (Готування до спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.

За такий злочин підозрюваним може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно поліція Полтавщини затримала підозрюваного у вбивстві жінки, яку знайшли на узбіччі дороги.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: насилля злочин запобігання поліція
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